Si accendono finalmente i riflettori su Albin Ekdal, nuovo centrocampista della Sampdoria ufficializzato da poche ore dal club blucerchiato. Sarà lo svedese l'erede di Torreira, dopo un'estate passata da Corte Lambruschini alla ricerca del regista giusto. Il giocatore è approdato a Genova già da qualche giorno (martedì ha iniziato ad allenarsi con il gruppo) ma oggi sono arrivate le sue prime dichiarazioni da giocatore doriano a Samp TV: "Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti della Sampdoria per aver realizzato questo mio sogno" ha detto Ekdal. "Sono contento di essere arrivato all Sampdoria e di essere tornato in Serie A. In Italia ho già fatto 7 anni e mi sento come a casa. Mi piace il campionato, spero di far subito bene con la squadra. Ho avuto il mister 10 anni fa, lo conosco bene e so che è un allenatore molto forte tatticamente".



Ekdal descrive così il suo gioco: "Come ruolo ho fatto sia il regista che la mezzala, anche in nazionale, sono quindi pronto per ricoprire qualsiasi ruolo a centrocampo. Dei miei compagni conosco Murru con cui ho giocato a Cagliari e Gaston Ramirez con cui ho giocato un anno a Bologna". Lo svedese è reduce dal Mondiale: "L'esperienza del Mondiale è stata fantastica, spero adesso di poter fare bene qui alla Sampdoria. Nella mia carriera ho giocato tante partite contro la Samp - riporta Sampdorianews.net - tra cui la finale del Viareggio vinta con la Juventus, e segnando un goal a Trieste (Cagliari-Samp 2-2 ndr). Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare".