In pochi si aspettavano questo impatto in Serie A da parte di Albin. Eppure il centrocampista della, arrivato con il non facile compito di sostituire un certo Lucas Torreira, si è preso le chiavi del centrocampo blucerchiato e non le ha più lasciate. Merito anche dell'esperienza accumulata in Bundes: "Giochiamo bene, è vero, e le percentuali di possesso palla così alte lo confermano" ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. "Contro il Parma abbiamo creato tanto, avremmo voluto far gol anche nel primo tempo, e. Ma, alla fine, l’importante è avere giocato bene e soprattutto, come vogliamo noi. Ora puntiamo a ripeterci a Empoli".A ben pensare però ci si poteva attendere un impatto simile con il campionato italiano, perchè Ekdal lo conosceva piuttosto bene: "Qui sono stato sette anni, e se a una persona non piace un Paese non resta così a lungo a giocare lì. Invece qui mi sono trovato bene, ho imparato la lingua, ho capito bene il campionato e il modo di vivere degli italiani. Sapevo che con queste basi sarebbe stato semplice inserirmi rapidamente in un nuovo gruppo.Una Serie A cambiata? Il livello è cresciuto, il gioco è più veloce, i ritmi più alti, almeno così la vedo io".In panchina lo svedese ha trovato mister Giampaolo, che aveva già conosciuto da debuttante: "All’epoca avevo diciannove anni, siamo rimasti insieme tre mesi, quindi non molto. Però già sapevo quanto fosse bravo sulla tattica, e lo sta confermando.Ma quando ci riusciamo, giochiamo partite come quella contro il Parma. Giochiamo a memoria, ma ancor più importante è la possibilità di variare il gioco, andando per esempio di più sulle fasce, se e quando serve"."Mi ha aiutato molto il passato italiano" ha aggiunto poi l'ex Cagliari, Siena e Juve. "Non è facile entrare velocemente in un club italiano se non conosci già il campionato e la lingua. Io dò tutto per la squadra, non sono individualista.Obiettivi con la Samp? Aspettiamo maggio, ma il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, in Europa. Qui ci sono tre squadre superiori a tutte le altre, ed altre sei-sette che si giocano un posto nelle coppe.".