Ekkelenkamp: "Premier? Meglio la Serie A, voglio restare a lungo. Inter la più forte. Idoli? Sneijder, ammiro Calhanoglu"

è l'uomo del momento in casa Udinese. In due settimane la sua stagione è letteralmente svoltata con gol e prestazioni super che stanno trascinando la squadra di Kosta Runjaic e che, inevitabilmente, hanno iniziato a far parlare di lui anche in chiave calciomercato. E intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex-prodotto del settore giovanile dell'Ajax ha confermato quella che è la sua volontà, ovvero di rimanere ancora a lungo in Serie A."In Olanda diciamo che la vita a volte è come il tubetto del ketchup, premi ed esce tutto insieme. È un momento bellissimo. È stato un orgoglio segnare contro il Napoli, ma è stata stupenda la doppietta in casa. Far gol è troppo importante, a me piace stare dentro il campo, accentrarmi e tirare".

- "Se penso ad un'esultanza? Devono aiutarmi i compagni… Magari Solet (ride). È un bel gruppo, sono tutti simpatici. Kingsley Ehizibue, anche lui olandese, è il mio grande fratello. Mi aiuta, è una persona gentile".- "È il club per eccellenza in Olanda. Ne sono sempre stato un tifoso. È una scuola. Ho imparato la tecnica, all’Ajax non c’è un allenamento in cui non si gioca con il pallone. Ho cominciato all’Almere, a casa mia, dove vivono i miei, entrambi impegnati nell’informatica, poi mi hanno preso"

"Ho giocato bene con Van Bommel in Belgio, lui mi ha insegnato a fare meglio la fase difensiva a cui lui teneva tanto. Ora gioco dietro la punta nel 4-2-3-1. Ma non ho problemi. Il vantaggio all’Udinese è che gioco libero di trovare la posizione, non sono inchiodato a sinistra"."Idoli? Wesley Sneijder e Van der Vaart. Quando ero più piccolo giocavo a Fifa con Gullit. Oggi ammiro De Bruyne e Modric. In questa Serie A a me sono piaciuti tanto Neres del Napoli e Calhanoglu dell’Inter. La squadra più forte"."Premier o Serie A? Serie A. Sto benissimo qui. All’Udinese ho un contratto di cinque anni e vorrei rimanere. Anche se nel calcio tutto è possibile".