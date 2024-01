Ekuban racconta il suo super gol. Chi è e dove è cresciuto

Caleb Ekuban con una spettacolare rovesciata ha deciso il match fra il Genoa e il Lecce, terminato 2-1 per rossoblù in rimonta. Al termine della partita, Ekuban parla a Dazn: "C’è stata una grandissima sponda da parte di Retegui ed io in mezzo all’area ho sempre pensato che quando la stoppi perdi un tempo di gioco, quindi mi sono coordinato al meglio ed è venuto fuori un grande gol. Sono veramente contento che sia venuto fuori così ed ora e che abbiamo portato a casa i tre punti". L'attaccante del Genoa prosegue: "Sono in assoluta sintonia con il mister e con il club. Le scelte che fa Gilardino sono sempre concordate, mi dà sempre la possibilità quando mi alleno e sono sempre contento quando mi dà minutaggio. Ricambiarlo in questa maniera mi rende felice". Infine, sugli obiettivi stagionali: "Se il nostro obiettivo adesso è qualcosa di più della salvezza? Sì, si parte sempre dalla salvezza e poi cerchi di alzare l’asticella. Noi ogni domenica cerchiamo di alzarla contro chiunque e se portiamo a casa i punti ben venga. Dedico il gol a mio figlio e alla mia compagna che oggi non sono riusciti a venire oggi".



Caleb Ekuban, classe 1994, è nato a Verona ed è di nazionalità ghanese. Dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Mantova e Chievo, ha giocato con le maglie di Sudtirol, Lumezzane, Renate, Partizani Tirana, Leeds, Trabzonspor e infine Genoa, club con il quale milita dal 2021-22, con un bilancio di 65 partite e 6 gol.