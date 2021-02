"Vorrei guadagnare un posto all’Europeo". È uno degli obiettivi svelati da Stephan El Shaarawy dopo aver fatto ritorno a Roma, sempre sponda giallorossa. Il messaggio indiretto al CT Roberto Mancini è bastato a mettere in moto i tradeR che hanno prontamente aperto una scommessa su una sua convocazione nella Nazionale italiana per la prossima competizione europea. Riuscirà a conquistare la maglia azzurra? I bookmaker, riporta agipronews, offrono questa possibilità a 2,60. Prima, però, il Faraone dovrà lavorare sulla tenuta atletica, perché fisicamente sta bene, ma gli manca il ritmo partita. Attenzione alla prossima sfida di campionato contro la Juventus in programma sabato 6 febbraio. Un gol dell’attaccante giallorosso si gioca a 4,75.