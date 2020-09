Il destino di Stephan El Shaarawy sembra ormai scritto. Il ritorno in Serie A dopo un anno abbondante passato in Cina è una certezza per i betting analyst che hanno aperto una scommessa sulla sua prossima squadra. Le ultime suggestioni di mercato, che vedono il giocatore in orbita Juventus, ricevono una esplicita sanzione nelle quote: il passaggio in bianconero è ritenuto più che probabile, a 3,50. A conferma di come l’operazione sia ovviamente low cost, magari da chiudere negli ultimi giorni di mercato quando i bianconeri avranno le idee più chiare sulla rosa di Pirlo, e dell’interessamento di Paratici già da molto tempo. Ma per i trader il futuro dell’italo-egiziano si apre anche alla possibilità di due clamorosi ritorni: da una parte a Roma con la maglia giallorossa e dall’altra, riporta agipronews, a Milano con la casacca rossonera. Le eventualità sono offerte rispettivamente a 5,00 e a 6,00. Quote vicine e non troppo alte, segno che l’Italia sta aspettando a braccia aperte "Il Faraone".