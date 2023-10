Il gesto di questo week end sono le. Calde lacrime, copiose e sincere. Le lacrime di, le lacrime di. Piangono i calciatori di Serie A, nella scena-madre della 9ª giornata.. Il tiro-gol di Locatelli piega il Milan e rilancia la Juventus. Il tiro-gol di El Shaarawy piega il Monza e rilancia la Roma. Il cuore è un tamburo che rimbalza a casaccio nel petto, l’adrenalina si acquieta, nell’arena il gladiatore si arrende all’inevitabile commozione.. Che commozione, che tenerezza. O no? Non facciamo i cinici., per le offese subite dai suoi ex tifosi, per i cori contro, per gli insulti che gli sono piombati addosso per tutta la partita. Perché la sua storia ha fatto il giro e- 22 ottobre 2016, certe volte il destino fissa le date con una esattezza che non può non impressionare -. Capitava sempre a San Siro, Manuel aveva la maglia del Milan, portava a spasso con leggerezza i suoi diciotto anni e un mondo di sogni. Per lui cresciuto nelle giovanili rossonere, quel gol significava l’inizio di una grande storia.. Il Milan lo scaricò, Locatelli ripartì dal Sassuolo, poi ha risalito la corrente e da tre anni è un punto fermo della Juventus.. “Queste lacrime sono lo sfogo per una settimana pesante”, ha scritto sui social e ha ripetuto dopo la partita: “Ho la coscienza a posto”. Ora l’attaccante della Roma dice che procederà con le querele, assicura che lui ha sempre rispettato il calcio, che mai e poi mai inquinerebbe i propri sogni scommettendo. Va creduto. Il Faraone cercava consolazione, i compagni l’hanno abbracciato, i tifosi della Roma si sono schierati dalla sua parte.. Se fossimo in un reality questi sarebbero i momenti di maggior audience, sequenze che tengono incollati gli spettatori e che forse - forse - ci rivelano qualcosa dei nostri piccoli grandi idoli. Chissà qual è il punto esatto in cui l’emozione - tutto quello che ci balla dentro - si traduce in pianto. Non lo sappiamo, per ognuno di noi è diverso. Ciò che sappiamo è che certe volte - ce lo dicono le lacrime di Manuel e di Stephan -. Non si giudica, si assiste. Triplice fischio, fatevi un bel pianto e andate in pace.