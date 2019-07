Stephan El Shaarawy dice addio alla Roma. Intercettato in aeroporto dall’inviato de Il Tempo prima della partenza per la Cina (prevista alle 21.10 da Fiumicino), il Faraone ha dichiarato: “Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma per questi anni vissuti insieme. Anche tutte le persone che hanno lavorato nella Roma le ringrazierò sempre. Mancini? Non l'ho sentito”. È tutto fatto per il passaggio di El Shaarawy allo ​Shanghai Shenhua.