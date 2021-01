Stephan El Shaarawy è sempre più vicino ad un ritorno alla Roma. Per i betting analyst, il talento classe 1992 farà rientro a Trigoria già durante il mercato di gennaio: tale eventualità si gioca a 1,80. Una valutazione allettante per il futuro del giocatore, considerato anche che la permanenza in Cina è ora in salita a 2,75. Per El Shaarawy, probabilmente desideroso di rientrare in Italia per giocarsi le chanche in vista dell’Europeo 2021, si allontana anche la destinazione Fiorentina. L’eventuale sbarco in viola si gioca a 7,50, mentre un ritorno al Monaco o al Milan pagherebbero 21 volte la posta; stessa quota anche per il Cagliari.