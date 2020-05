Stephan El Shaarawy esce allo scoperto. L'attaccante dello Shanghai Shenhua ha rivelato durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: "A gennaio abbiamo parlato della possibilità di tornare alla Roma, perché con il virus dilagante avevo bisogno di giocare per andare all'Europeo e poi a Roma ho lasciato il cuore. Ma non se n'è fatto nulla".



Il ds giallorosso Petrachi aveva proposto uno scambio con Pastore, che però è stato rifiutato. Ciò non toglie che ElSha speri ancora di tornare in Serie A, se non alla Roma in un'altra squadra di vertice: se Sarri resta alla Juve, come a questo punto appare probabile, potrebbe anche chiederne il rimpatrio.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Roma cerca un attaccante esterno sul mercato: offerto un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione allo spagnolo Pedro, in scadenza di contratto col Chelsea. Un obiettivo meno costoso a livello d'ingaggio rispetto ad altri due possibili parametri zero come Gotze (Borussia Dortmund) e Mertens (Napoli).