Stephanha parlato a margine del Media Day in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue parole:“Sì, il problema è superato. Ho fatto 90 minuti con la Salernitana. La condizione non è ottimale però il flessore è guarito. Sono a disposizione”.“Sì assolutamente lo abbiamo sviluppato quest’anno. L’unione ha fatto la differenza l'anno scorso e quest’anno ci siamo confermati. C’è stata tanta unione di forza collettiva e questo ha fatto la differenza. Abbiamo avuto tanti infortuni. Tanti giocatori hanno giocato fuori ruolo e non è stato facile. La finale ora ce la siamo guadagnata e manca il passo più importante".“Ogni patita è diversa e ognuno ha le sue difficoltà. Non abbiamo ancora analizzato il Siviglia perché sabato c’è una partita importante in vista della Champions. Da domenica inizieremo a guardare come giocano, cosa fanno e i loro punti deboli. È una squadra che ha storia e tanta esperienza in Europa League”.“Perché è un vincente. Ha una mentalità da vincente ed è quello che cerca di trasmetterci soprattutto quando ci sono le partite più delicate ed è in grado di tirare qualcosa in più da tutti noi e questo fa la differenza”.“E una maglia a cui tengo tantissimo ed è tra i miei obiettivi ma viene dopo la finale e viene dopo l’obiettivo Champions. Ci penserò dopo il campionato".“Discuteremo dopo il finale di stagione”.