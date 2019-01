"Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti… Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto! Ora però mi aspetto almeno un invito a cena". A parlare è la signora Elena Di Martino, tifosa della Juventus e originaria di Mondovì, ieri vittima di uno spiacevole incidente: seduta al solito posto per guardare il riscaldamento della squadra bianconera, non ha notato il siluro di Ronaldo, arrivatole in piena faccia all'improvviso. I danni? Occhiali spezzati, qualche ferita di poco conto. Elena è stata subito soccorsa e curata dal personale medico dell'impianto bianconero.