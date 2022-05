Milano riabbraccia Eleonora Boi. La giornalista sportiva e moglie del cestista Danilo Gallinari è tornata nel capoluogo e ha fatto tappa a San Siro per Milan-Atalanta, postando sui social un tributo allo stadio: "Dicono che sei vecchio e da buttare via, ma per me sei e sarai sempre bellissimo".



Dalla Milano rossonera a quella nerazzurra, perché la Boi, tifosa del Cagliari: ha anche avuto modo di tornare a Tiki Taka e ha difeso l'interista Nicolò Barella, fischiato dai suoi ex tifosi: "E' giusto che i sardi fischino un sardo? No perché è un professionista, è molto giovane e giustamente ha cambiato squadra. I tifosi non te lo perdonano: per loro esiste il cuore, per cui uno dovrebbe restare nella squadra della propria città. Speravano addirittura che Barella non giocasse".



