Eleonora Incardona ormai non ha più bisogno di presentazioni. Con 477 mila followers su Instagram, la bellissima ex cognata di Diletta Leotta (ex compagna del fratello Mirko Manola) continua a lasciare i suoi fans a bocca aperta con foto, scatti e video da urlo. Dagli scatti in costume al mare o in piscina fino a quelli con i prodotti di cui è testimonial, la Incardona disarma per il suo fascino mediterraneo. "Trovatevi un uomo che vi guardi come io guardo la pizza", scrive in un post, rivolgendosi a tutte le donne. E voi maschietti cosa dite? Con che occhi le guardate le vostre fidanzate?



Eleonora nelle ultime ore è stata anche involontaria protagonista delle cronache, come vittima di una banda di ladri d'appartamento sgominata dalla polizia. La Squadra mobile di Milano ha infatti arrestato la banda dei ladri acrobati che nelle ultime settimane ha imperversato nel milanese svaligiando case e appartamenti di numerosi vip. Tra i colpi attribuiti alla banda, secondo gli investigatori diretti da Marco Calì, oltre alle abitazioni di Diletta Leotta ed Eleonora Incardona, c'è anche il furto nell'abitazione del terzino dell'Inter Achraf Hakimi.



