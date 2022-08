Una presenza che non è passata inosservata sugli spalti di San Siro in occasione di Inter-Spezia. Stiamo parlando di, la bellissima golfista ed imprenditrice siciliana, nonché ormai sotrica ex di Mirko Manola (il fratellastro di Diletta Leotta). Tre scatti in jeanse e top scollato che non nascondono la sua incredibile bellezza. Eccola nella nostra gallery