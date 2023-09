Si è chiusa una settimana di fuoco per la città, dal derby stravinto dall'Inter sul Milan alla Fashion Week che come di consueto ha riempito le vie del capoluogo lombardo. E a rendere questi sette giorni ancor più incandescenti ci ha pensato anche Eleonora Incardona.



La golfista ed imprenditrice siciliana, ex volto di Sportitalia, sul palco della fan zone ad Istanbul per la finale di Champions dei nerazzurri e ora uno dei volti di DAZN Bet Fun, ha stregato i fan con i suoi scatti da San Siro alle passerelle. I look esaltano le forme mozzafiato di Eleonora, foto che hanno incassato il gradimento totale dei suoi follower.