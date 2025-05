Eletto il nuovo Papa: fumata bianca in Vaticano al secondo giorno, attesa per il volto del Pontefice

Getty Images

Al secondo giorno di Conclave,. La folla riunita in Piazza San Pietro è festante, le campane suonano mentre il fumo bianco esce copioso. Questa mattina invece era arrivata una fumata nera, dopo quella di ieri sera.- Con il nome di, che vede come protagonisti i Cardinali elettori,, fino al momento della scelta del nuovo Papa.

- Sono(dopo il forfait di due elettori per motivi di salute)e che sono entrati nel Conclave in data 7 maggio 2025 per scegliere il nuovo Pontefice, il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile a 88 anni. I cardinali, per essere elettori, non devono aver compiuto 80 anni di età prima della morte di Bergoglio.

- Tra i nomi più gettonati come possibili successori di Bergoglio ci sono quelli del segretario di Stato Pietroe dell’arcivescovo di Bologna Matteo M.. E ancora il patriarca di Gerusalemme Pierbattista, l'ungherese Péter, il francese Jean-Marc, Willem J.dai Paesi Bassi, il filippino Luisper rappresentare la Chiesa asiatica o il congolese Fridolin Ambongo(nell’eventualità di un primo Papa africano). Tra i nomi anche Joseph, arcivescovo 72enne di Newark, New Jersey. Probabilmente uno di questi si affaccerà sulla loggia di San Pietro.

Il Papa è stato accompagnato nella Sala delle Lacrime per essere vestito in preparazione all'annuncio; lo stemma del nuovo Pontefice sarà steso e poi sarà il Protodiacono a pronunciare la fatidica fraseSarà questione di qualche decina di minuti dalle 18:08, orario della fumata bianca.IN AGGIORNAMENTO