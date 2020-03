Prosegue a gonfie vele la storia d'amore fra Elettra Lamborghini e Afrojack. I due stanno insieme da tempo e sono anche in procinto di sposarsi esattamente fra sei mesi. E in occasione del loro anniversario il ​produttore musicale e dj ha voluto riempire la loro casa di rose per festeggiare.



Ma a fare il botto sui social non è stata la loro love story, bensì un video, postato nelle stories di Elettra (nota tifosa del Milan) negli ultimi giorni, in cui la Twerking Queen si è stesa su un tavolo e si è lanciata in un twerk da stesa che ha lasciato a bocca aperta e fatto fantasticare i follower. Eccolo ed ecco le sue foto nella nostra gallery.