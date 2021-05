L'estate si avvicina, il sole inizia a far sentire i suoi raggi e su Instagram iniziano a spuntare foto sotto il sole, in costume o, chi vuole osare, in topless. E' il caso di Elettra, showgirl italiana, che sul proprio profilo indossa solamente un paio di pantaloni e mette in mostra i piercing dietro la schiena. Daè un attimo e la ex bagnina di, invece, sembra non subire il tempo che passa, tanto che, con un costume intero, fa tornare tutti indietro nel tempo. Elettra in topless ed Electra in costume: i fan impazziscono!