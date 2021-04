Mercoledì sera, mentre l'Italia vinceva 2-0 in Lituania, su Rai Due è andata in onda la prima puntata di Game of Games, un nuovo gioco condotto da Simona Ventura.



Tra gli ospiti c'era l'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola. Divertito dal duello a colpi di quiz tra le showgirls Elettra Lamborghini e Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli.