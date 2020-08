Fiori d'arancio per Elettra Lamborghini, che ha annunciato il matrimonio con Nick Van de Vall (noto come Afrojack) a settembre sul lago di Como: "Stiamo provando torte dalla mattina alla sera, quando torniamo a casa rotolando!".



Intanto la cantante lancia la sfida a 'Non mi basta più' di Baby K e Chiara Ferragni insieme a Giusy Ferreri con il singolo 'La Isla' prodotto da Takagi & Ketra: "Ci hanno detto che siamo la risposta italiana a Lady Gaga e Ariana Grande - la parole di Elettra -, sono l'italiana con il cuore più latino che c'è. Avrei voluto twerkare molto di più al Festival di Sanremo, ma gli abiti che indossavo non erano adatti e mi saltavano le cuciture... Il mio motto è: non abbattersi mai ed evolvere".



CLICCA SULLA GALLERY PER AMMIRARE ELETTRA LAMBORGHINI



Giusy Ferrero aggiunge sempre al Corriere della Sera: "Ho già cantato in Roma-Bangkok con Baby K e adoro lo stile di Chiara Ferragni, ma il loro è un progetto diverso. Noi uniamo due personalità forti, distinte ma complementari e infatti e ci siamo integrate alla perfezione. Io ho una voce scura e invece Elettra chiara, questo brano è un inno alla complicità tra donne che porta lontano. Mi sono divertita a osare anche a livello coreografico. Non siamo due ruffiane, siamo felici di questa parentesi di amicizia e carriera. Siamo entrate così in confidenza da darci consigli su tutto, dagli abiti del video (Dolce&Gabbana) alle cose della nostra vita in generale. Elettra mi ha invitato al suo matrimonio, ci piacciamo molto ma senza pensare a diventare una coppia fissa".