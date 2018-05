Elezione Organi e cariche Lega Serie A



L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi in data 28 maggio 2018, ha completato l’elezione degli Organi e delle cariche di seguito indicate:



Presidente: Gaetano MICCICHE’

Amministratore Delegato: Marco BRUNELLI

Consigliere di Lega indipendente: Maurizio CASASCO

Altri Consiglieri di Lega: Alessandro ANTONELLO, Stefano CAMPOCCIA, Marco FASSONE, Luca PERCASSI

Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Serie A: Claudio LOTITO, Giuseppe MAROTTA

Componenti Collegio dei revisori:

Presidente: Giovanni BARBARA

Componenti Effettivi: Enrico CALABRETTA, Mario TARDINI

Componenti Supplenti: Laura GUAZZONI. Marco MENCAGLI