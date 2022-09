La coalizione di destra ha vinto le elezioni politiche. Il risultato era atteso e si è concretizzato in una vittoria netta con, si stima, un 44% dei voti. Stanno per essere scrutinati gli ultimi voti.



Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è il primo partito con oltre il 26%, Lega e Forza Italia sono rispettivamente al 9% e all’8%. La coalizione avrà la maggioranza in Parlamento.



Il centrosinistra è attestato sul 26,5%, con il Partito Democratico sotto al 20%. Il Movimento 5 Stelle è al 15%, il Terzo Polo all’8%. L’affluenza è stata del 64%.