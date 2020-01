Domenica 26 gennaio è stato il giorno delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna. In Calabria ha trionfato la candidata di Forza Italia per il centro-destra, Jole Santelli, che secondo l'ultima proiezione ha raccolto il 50,9% dei voti e diventa la prima governatrice donna della regione. Filippo Callipo per il centro-sinistra si ferma al 31,3%, Carlo Tansi (lista civica) al 10,6%, precede Francesco Aiello (Movimento 5Stelle) al 7,2%. Silvio Berlusconi commenta: "Jole è l'emblema del riscatto, promettiamo una regione diversa".



Invece in Emilia-Romagna vince il candidato del centro-sinistra, Stefano Bonaccini con il 48,6% dei voti contro il 45,5% raccolto dalla candidata leghista per il centro-destra, Lucia Borgonzoni. Affluenza boom al 67,7%, di 30 punti superiore rispetto al 2014 (37,6%).

Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ha dichiarato: "I dati confermano per fortuna una grande vitalità dell'elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle Sardine. Oggi Salvini ha perso le elezioni".

Lo stesso Matteo Salvini commenta: "Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un'emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita. Parto dall'unico dato certo, che mi riempie di orgoglio, che è quello della Calabria: per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti. Sono felicissimo di essere stato più volte in Calabria, ci tornerò per mantenere gli impegni presi".