Secondo round. Nella notte italiana è andato in scena il dibattito finale tra i due candidati alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti: Donald Trump contro Joe Biden, incentrato sul tema coronavirus.



Il presidente repubblicano in carica è apparso più moderato del solito: "Non è colpa mia, ma della Cina - ha detto Trump -. Non possiamo chiudere la nazione in cantina, dobbiamo imparare a convivere col virus. Il vaccino arriverà tra poche settimane e sarà distribuito dai militari. Non posso garantirlo, ma siamo vicini".



Lo sfidante democratico Biden contrattacca: "Sei andato nel panico con il Covid e hai mentito al Paese, il virus non se ne sta affatto andando. Non hai un piano e non ti prendi responsabilità. Col virus non si convive, si muore. Sono morti oltre 220mila americani, chiunque sia responsabile di così tanti decessi non può essere presidente degli USA".



Dopo la rissa verbale del mese scorso, stavolta sul palco della Belmont University di Nashville in Tennessee è stata introdotta la regola di due minuti a risposta con l'avversario a microfono spento. A vincere è stata la noia. Non a caso, almeno sui social italiani, è più commentato l'ultimo singolo die Ariana Grande: Positions, nel cui video la cantante diventa la prima presidente americana donna alla Casa Bianca.