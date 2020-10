Prima giornata di Eliminatorias mondiali in Sudamerica: vince di misura l'Argentina, che batte 1-0 l'Ecuador grazie alla rete di Messi su rigore. In campo, tra gli 'italiani', Martinez Quarta, De Paul e Lautaro, con Gomez in panchina e Dybala in tribuna per gastroenterite. Sorride anche l'Uruguay, che batte 2-1 il Cile: apre Suarez su rigore, pareggia Sanchez e decide nel recupero Maxi Gomez. In campo, oltre al Nino Maravilla, anche Vidal, Bentancur, Caceres, Godin e Nandez (subentrato). Chiude il programma il 2-2 tra Paraguay e Perù: apre e chiude Carillo, in mezzo la doppietta di Romero.