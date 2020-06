Torna il calcio giocato e seppur a stadi chiusi finalmente torneremo a guardare il calcio, quello vero, davanti alla tv. Apre il nuovo programma la sfida di Coppa Italia fra Juventus e Milan partendo dall'1-1 dell'andata ottenuta a San Siro e con in palio, in soli 5 giorni, la possibilità di vincere il primo titolo stagionale.



Davanti agli schermi non ci saranno solo tifosi "normali", ma anche tifosi e soprattutto tifose, d'eccezione. E fra le fila del Milan e della Juve, così come accadrà in campo, marcatura a uomo fra Elina Kjaer, la moglie del difensore danese rossonero e Georgina Rodriguez, la regina delle Wags bianconere e compagna di Cristiano Ronaldo. Chi avrà la meglio? Eccole nella nostra gallery.