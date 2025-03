Elio Corno è morto nel giorno di compleanno della sua amata Inter

Il mondo del calcio e del giornalismo italiano piange la scomparsa di, squadra di cui era tifoso senza nasconderlo.Oltre a scrivere sulla carta stampata e un libro pubblicato nel 2005 (Il vangelo del vero anti-milanista), ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive come Il processo del lunedì, Il processo di Biscardi, Qui studio a voi stadio, Diretta stadio… ed è subito goal! Dove ha regalato al pubblico diversi

Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore.