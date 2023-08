Nel calcio, è tempo di mercato e di ripresa dei campionati, mentre nel mondo dei motori MotoGP, Formula 1 e Superbike alternano momenti di pausa estiva a gran premi emozionanti, come l'ultimo in MotoGP vinto da Pecco Bagnaia, e in attesa del grande appuntamento con la Formula 1 a Monza il 3 settembre. Calcio e motori sono le due passioni di Elisa Mazzucchelli, uno dei volti sexy di Avanti un altro. Gli appassionati di moto, in particolare quelli di Superbike, la conoscono come ombrellina, mentre per quanto riguarda il calcio Elisa è una grande tifosa della Sampdoria, con tanto di presenze in versione 'ultras' a Marassi. Su Instagram, la Mazzucchelli ha un seguito di 322.000 followers.



