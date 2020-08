Elisabetta Canalis si sfoga in una story su Instagram: "Questa è Alghero, sempre più bella. E quelle sono la mia bicicletta e quella di mio marito che sono state buttate giù dalla muraglia. Quello è il seggiolino di mia figlia Skyler. È la seconda volta che capita. Un record. Purtroppo qui è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi".



Intanto la 41enne ex di Bobo Vieri e George Clooney fa il pieno di like su Instagram, dove ha 2,6 milioni di follower.

CLICCA SULLA GALLERY PER AMMIRARLA