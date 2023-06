Nuovo incontro di kickboxing in vista per Elisabetta Canalis. La nota showgirl combatterà sabato 24 giugno alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino), nel contesto dell’evento The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition.



"Sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezza ciascuna con le regole dello stile kick light, uno stile della kickboxing che consente di colpire con i pugni dalla cintura in su e con i calci a tutto il corpo", racconta la Gazzetta dello Sport. La Canalis aveva già sostenuto un incontro ufficiale di kickboxing il 18 giugno scorso. Sempre alla Reggia di Venaria, vinse ai punti contro Rachele Muratori.



Nella gallery vi proponiamo alcune delle migliori foto condivise sui social da Elisabetta