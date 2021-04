Elisabetta, showgirl italiana, si racconta a Panorama Wellness, analizzando alcuni aspetti del rapporti di coppia con la sua dolce metà, Brian:Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”.Storica ex dell’ex bomber dell’Inter Christian, Elisabettasi è trasferita ine ha messo su famiglia, dato che dal rapporto col marito è nata la piccola: “Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua. Nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian”. Lontana dall’Italia, fa sentire la sua presenza sui social, dove mette in mostra tutta la sua bellezza. Per la gioia dei suoi fan.