Scopri le FOTO di Elisabetta Gregoraci nella nostra gallery!

Elisabettasi prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che lunedì accenderà i propri riflettori. L'ex moglie di Flaviosi è raccontata in una lunga intervista a Verissimo, in onda su Canale 5. Tra i temi toccati, anche il rapporto con Briatore, che di recente ha contratto il coronavirus: "Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori. La polemica sulle discoteche? Lo sgrido spesso. Sono al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice.. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a innamorarmi di nuovo. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.. Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”.E dire che la showgirl è ancora giovanissima e in super forma, come testimoniano le tante FOTO pubblicate questa estate sul proprio profilo Instagram, seguito da più di un milione di follower.