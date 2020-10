Elisabetta Gregoraci continua a essere una delle Vip più chiacchierate del Grande Fratello Vip in onda in questi giorni sulle reti Mediaset. "Ora vomito tutto", ha detto la showgirl, quando è stata messa al corrente da Alfonso Signorini delle parole che l'ex marito Flavio Briatore le ha riservato in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Vuole essere indipendente? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma”, è stata una delle frasi che ha fatto infuriare la Gregoraci.









“Ma io qua vomito tutto”, è stata la sua prima reazione infuocata: “Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni - ha poi detto la donna - tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati e comunque i panni sporchi si lavano in casa. E poi io ho sempre lavorato, non ho mai smesso anche quando ero la signora Briatore”. Intanto, al GF Vip la Gregoraci continua a incantare e nei giorni scorsi si è resa protagonista di un ballo “caliente” con Pierpaolo Petrelli nella casa. I due si sono lasciati andare in una sfrenata esibizione.​..



Ecco alcune delle foto più belle di Elisabetta nella casa del GF e più sexy dal suo profilo Instagram.