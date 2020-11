Continua a far discutere Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore vive da settimane una storia tormentata con Pierpaolo Petrelli, altro inquilino della casa. Con lui è pronta a fare un passo indietro, come confidato a Patrizia De Blanck: “Ci sono rimasta male, ha avuto un cambio repentino senza dirmi nulla prima. Gli voglio bene e sono sempre stata pronta a fare un passo indietro per non farlo soffrire”.



Elisabetta, sempre in super forma, ha poi lanciato una frecciata neanche troppo velata a Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, che pure aveva partecipato qualche anno fa al Grande Fratello. Punzecchiata dalla contessa De Blanck ha detto: “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb…e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare. Una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto”.



