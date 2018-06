“No_Code” è un punto d’incontro che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lapo Elkann e Diego Della Valle insieme, per un unico obiettivo. Sì, proprio loro. “La Tod ’s è un’azienda nana”, aveva tuonato John Elkann nel 2014, venendo definito tre anni dopo da Diego, a causa di una citazione sui giovani italiani svogliati, “un imbecille”. Lo stesso Diego che aveva invitato John a sostenere uno stage presso la Hogan , visto che non ha mai saputo cosa vuol dire lavorare. E, inoltre, aveva dichiarato che “la Fiat è un bidone”. Uno scontro totale che sembra essere rientrato. Anzi, lo è. Perché il nuovo progetto stilistico, materializzato in un modello di sneaker , è stato presentato a Milano.



Memoria corta, dunque, quando si parla di soldi. Che sanno fare miracoli. Lapo era stato il primo a offendere Hogan , pubblicando sul web, a più riprese, ironia e satira nei confronti dell’azienda capeggiata dall’imprenditore marchigiano. “Scusa, hai le Hogan e non ti posso parlare”, “L’unico Hogan che conosco è Hulk , il wrestler ”, tanto per citare due uscite, che avevano anticipato “Una macchina può far sognare più di una scarpa”. Sognare, ma non unire, a quanto pare. “Alcuni marchi hanno una storia”, aveva inoltre postato Lapo, con una vetrina su cui campeggiava un “divieto di Hogan”. Insomma, senza freni. Due delle famiglie più importanti dell’economia italiana si fondono: un progetto che tende a dare più binari alle aziende di Della Valle, perché “non si può più essere focalizzati su un solo canale, ma aperti ai cambiamenti”. “Bisogna pensare sempre a collaborazioni sempre più stimolante”, ha dichiarato invece Lapo a ‘Garage Italia’. Creare nuovi codici senza tradire le proprie radici, in ambito di moda. Solo sulla carta, però.