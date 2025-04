Elkann incontra Trump negli USA

, il numero uno in quanto proprietario della Juventus, dopo aver visto Juventus-Genoa all'Allianz Stadium, è volato negli Stati Uniti per incontrare il presidente. Un viaggio in programma da tempo e in cui l'erede della famiglia Agnelli ha presenziato in quanto amministratore delegato di Exor e in merito alle sue aziende.Il colloquio negli USA è stato inerente, in primo e importantissimo luogo, alla situazione dell'industria automobilistica negli States e più nel dettaglio alla, dove il gruppo è un attore chiave con marchi come Jeep, Ram e Dodge. Sotto la lente di ingrandimento c'è stato anche l’imminente introduzione dei dazi voluti dalla nuova amministrazione americana.

Tra i temi trattati, quindi, non c'è stata la Juventus, ma l'impatto che avranno i dazi - pari al 25% sulle auto prodotte al di fuori degli Stati Uniti in vigore dal 3 aprile - anche sul mercato dei ricambi fabbricati fuori dai confini a stelle e strisce.