Elkann, tracciati 900 milioni di euro nei conti all'estero

La Procura di Torino ricostruisce i conti bancari all'estero della famiglia Elkann, nella vicenda legata all'eredità. Il Fatto Quotidiano scrive che è già stata individuata una società fiduciaria in paradisi fiscali riferibile a John Elkann con una disponibilità di fondi per 500 milioni di euro, mentre almeno altri 400 milioni di euro che porterebbero ai suoi fratelli Lapo e Ginevra.



BATTAGLIA LEGALE - La madre Margherita Agnelli accusa di essere stata ingannata nel 2004, quando aveva rinunciato alla propria fetta di eredità in cambio di 1,3 miliardi di euro. Sostenendo però che le sarebbe stata nascosta una parte dei capitali dei genitori: l'avvocato Gianni Agnelli e Marella Caracciolo. Secondo la Procura di Torino, la parte in questione potrebbe essere stata occultata anche al Fisco, simulando la residenza in Svizzera di Marella. In tal caso verrebbero contestate centinaia di milioni di euro di tasse arretrate agli eredi di Marella, cioè gli Elkann. Rimettendo così in discussione anche la successione.



I DETTAGLI - Bundeena Consulting Inc. B.V.I., società di cui era beneficiaria la vedova Agnelli, costituita il 15 luglio 2004 a Tortola, nelle Isole Vergini Britanniche, indicata come nella titolarità di chi possiede oltre 900 milioni di dollari in liquidità, investimenti, depositi e beni.

Bundeena Consulting ha come domicilio il family office Tremaco Trust Reg, in Liechtenstein, nel Comune di Eschen, al 91 di Essanestrasse. È lo stesso indirizzo in cui hanno sede le due società spuntate fuori, dopo la visita della Finanza, nell'integrazione alla dichiarazione dei redditi del presidente di Stellantis: la Blue Drangons Ag, "ente collegato a mandato fiduciario intestato a John Elkann", costituita il 18 maggio 2017 presso il trust Tremaco Treuunternehmen Reg; e la Dancing Tree Ag, società anonima costituita il 30 luglio 2020.