. Con questa indiscrezione, il quotidano Milano e Finanza, a firma Andrea Montanari, regala novità molto importanti sul futuro societario del club di via Aldo Rossi.(foto Ansa), divenuto proprietario lo scorso luglio dopo la chiusura dell'esperienza di Yonghong Li,a questa operazione. Calciomercato.com ha effettuato le sue verifiche su una vicenda dai contorni non ancora perfettamente definiti e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, effettivamente qualcosa bolle in pentola.- In primo luogo, occhio al ruolo di, che ha con Elliott un rapporto molto stretto e cheprestando soldi a un tasso di interesse del 3%., in parte perché nel comunicato con cui si annunciava il suo insediamento si è sempre fatto riferimento a un impegno triennale per rilanciare il club, in secondo luogo perché sulla valutazione complessiva del Milan emergono visioni diverse., una somma che oggi difficilmente qualunque soggetto sarebbe disposto a investire per unaper essere appetibile sul mercato finanziario., strappato all'Arsenal con un ricco contratto da 5 milioni di euro a stagione. Il nuovo amministratore delegato, che entrerà ufficialmente in carica a partire dal prossimo 1° dicembre, avrà infatti una, senza violare i rigidi imposti dalla Uefa in tema di Fair Play Finanziario. Qualcosa si muove insomma tra le pieghe del club rossonero, ma novità clamorose non sono attese a stretto giro di posta.