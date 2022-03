. La clamorosa indiscrezione è rimbalzata in queste ore sui media britannici, secondo cui un'affiliata del fondo americano, proprietario in Italia del, sarebbe pronta a sostenere il miliardarionell'offerta presentata per l'acquisto del club londinese, messo in vendita daa seguito del conflitto in Ucraina: svariati milioni di sterline sarebbero iniettati nelle casse dei Blues, ma occorre fare chiarezza sulle modalità di questa possibile operazione.- Innanzitutto, è necessario ricordare che un'eventuale partecipazione nelle quote del Chelsea sarebbe fortemente limitata da quelle che sono le. Riassumendo l'articolo 5 del "Regulations of the UEFA Champions League": "nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:- detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;- essere un membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;- essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o- avere alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per clubNessuno può essere coinvolto contemporaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club. Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza è definito in questo contesto come:- detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;- avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club;- essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o- essere in grado di esercitare con ogni mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club".In virtù di queste se due club non soddisfano "i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di essi può essere ammesso a una competizione UEFA per club", secondo una serie di criteri determinati dalla stessa Federcalcio europea.- Di conseguenza, il rischio di un conflitto di proprietà con il Milan (che viaggia verso la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League) rende estremamente complicato questo percorso., ad esempio il miliardario Nick Candy: il fondo così non sarebbe coinvolto a livello di quote o governance all'interno del club. Giorni caldi a Londra, si decide il futuro del Chelsea.