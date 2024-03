Elliott, la nota UFFICIALE: nessuna partecipazione o controllo del Milan

In serata è arrivata la dichiarazione del portavoce di Elliott riguardo il passaggio di proprietà del Milan: "Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l'attuale e l'ex amministratore delegato del Milan in relazione all'accusa secondo cui il club "appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio". Questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan".