Elliott è pronto a ricapitalizzare il Milan. La società rossonera chiuderà il bilancio al 30 giugno 2019 in rosso di circa 90 milioni di euro, e il fondo americano, che ha preso possesso del Milan dopo un anno buio e difficile con Yonghong Li a capo del club, secondo Milano e Finanza ricapitalizzerà con una cifra rilevante, anche superiore ai 90 milioni di euro di rosso.



RICAPITALIZZARE - In virtù della perdita di bilancio, il fondo Elliott ha fatto sapere di essere pronto a convertire i crediti maturati in versamento per futuri aumenti di capitale. Non sarà, quindi, lanciato un vero e proprio aumento di capitale, ma verranno convertiti crediti, così per diminuire i tempi senza coinvolgere i piccolo azionisti. Gli effetti, comunque, saranno gli stessi.



SOLDI INVESTITI - Dal 2018 Elliott ha preso possesso del Milan, tramite l'escussione del pegno sul credito da 370 milioni nei confronti della società controllata da Yonghong Li, la Rossoneri Sports, decidendo poi di convertire i due bond da 128 milioni di euro in capitale. Ora un altro intervento da parte di Elliot, per mettere a posto i conti in casa rossonera.