Prima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli oggi alle 18:30. Azzurri in campo contro i turchi dell'Hatayspor. Ha parlato di questo (e non solo) Elif Elmas ai microfoni di Sky Sport:



L'AMICHEVOLE - "Dopo l'anno incredibile che abbiamo fatto, sarà una partita buona per la preparazione. Conosco già l'Hatayspor perché lì c'è stato il terremoto, hanno perso anche un giocatore. Sarà molto bello giocare con loro".



NUOVO NAPOLI - "Non possiamo parlare di nuovo Napoli perché è andato via solo Kim, gli altri giocatori sono qui. Sappiamo di essere campioni d'italia e sappiamo come dobbiamo giocare le prossime partite. Sia in campionato che in amichevole dovremo tenere un livello alto perché siamo campioni d'Italia. Ora è un po' più grande la responsabilità di indossare questa maglia, perché vogliamo dare tutto anche quest'anno come lo scorso anno. Possiamo ripeterci".