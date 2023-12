Eljif Elmas, ormai ex giocatore del Napoli, è pronto a correre per il Lipsia. Il centrocampista, che nella rosa dei Roten Bullen andrà a sostituire il partente Forsberg, volato il MLS, secondo la stampa tedesca ed in particolare Kicker già dal prossimo 2 gennaio si unirà alla sua nuova squadra nel ritiro spagnolo di La Manga.