Il padre-agente di Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a sigonfialarete.com. Queste le sue parole:



MIGLIOR GIOCATORE MACEDONE - "Siamo orgogliosi che abbia ricevuto questo premio. Dovrà essere una motivazione per lavorare duro ed aumentare il livello delle sue prestazioni con il Napoli e la Nazionale".



TUTTA LA FAMIGLIA A NAPOLI - "Già ad Istanbul decidemmo di accompagnarlo. Ora siamo a Napoli, in una città molto bella dove ci piace vivere. È giovane e alla sua età la vicinanza della famiglia è importante".



LA STAGIONE - "Eljif è a Napoli per aiutare la squadra e vincere trofei, ma anche per migliorare personalmente e crescere come giocatore. Finora non è stata una stagione semplice, però il Napoli è un grande club con esperienza e qualità, quindi sono sicuro che tornerà presto a vincere con regolarità".



ELMAS UN GATTUSO PIÙ TECNICO? - "È contento di aver avuto la fortuna di lavorare sotto la guida di due grandi della storia del calcio come Ancelotti e Gattuso. Per quanto riguarda il paragone ognuno è libero di pensarla come vuole, io non commento i confronti".



IL RUOLO - "Il suo ruolo migliore è qualsiasi ruolo in cui l’allenatore lo schiera".



GLI OBIETTIVI - "Eljif vuole aiutare il Napoli a rientrare tra le prime quattro per la qualificazione in Champions. Il 26 marzo ci saranno anche le semifinali di Nations League per andare ad Euro 2020. La Macedonia può centrare per la prima volta questo grandissimo traguardo".



NAPOLI CITTÀ - "Qui è bello tutto. Napoli è una città bellissima, così come l'Italia è un Paese bellissimo. Dovendo scegliere ciò che preferisco, a Napoli la pizza e il caffè sono super. Adoro queste due cose. A Napoli siamo veramente felici".



IL BESIKTAS - "Non ho incontrato nessuno. È tutto falso. Eljif resterà a Napoli".