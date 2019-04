C'è un giocatore che ultimamente si sta mettendo in mostra per le sue prestazioni e fa gola a molte big europee quali Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lazio e Fiorentina. Il suo nome è Eljif Elmas, di professione fa l'esterno offensivo del Fenerbahçe, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022.



CARRIERA - Nato a Skopje nel 1999, a 16 anni esordisce con il Rabotnicki nella stagione 2015/16 giocando undici gare. Nella stagione successiva diventa titolare, segna 6 gol e debutta nelle competizioni internazionali giocando due partite dei preliminari di Europa League. Ha fatto parte anche delle Nazionali U17, U18 e U19. Nel 2016 esordisce con l'U21 e disputa la gara valida per la qualificazione agli Europei di categoria contro l'Irlanda del Nord. Nel 2017 gioca con la nazionale maggiore nella sfida contro la Spagna, in un match di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. E' targata 21 marzo 2019 la sua prima doppietta in nazionale contro la Lettonia nella gara valevole per la qualificazione all'Europeo 2020. Approda al Fenerbahce, la sua attuale squadra nella stagione 2017/18, gioca solo cinque partite di campionato. In questa stagione il 19enne macedone ha già collezionato 23 presenze in Super Lig segnando 1 gol.