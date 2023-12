La notte infernale di ieri, dopo il 4-0 con il Frosinone, ha restituito ancheper la finestra invernale che aprirà tra qualche giorno. Ci sono solo due certezze, Lobotka e Cajuste. Per il resto, Anguissa sarà out per un mese, essendo impegnato in Coppa d'Africa. Demme e Gaetano potrebbero presto partire (con il secondo in prestito per trovare maggior minutaggio), Zielinski è in scadenza e il rinnovo oggi è sempre più lontano. Poi c'èIl centrocampista macedone ha già unI tedeschi hanno scelto proprio il centrocampista del Napoli per sostituire Forsberg, destinato ai New York Red Bulls. C'è da trovare l'intesa tra le due società, con il Lipsia che al momento mette sul piattoDalla sua, Elmas aveva già aperto alla cessione la scorsa estate ma non se n'è fatto nulla. Fare cassa in questo momento non sarebbe male perché il contratto di Elmas scadrà a giugno 2025, c'è appena un anno e mezzo davanti.perché ci sarà da rinfoltire il centrocampo che, come detto prima, rischia di perdere tanti uomini già a gennaio.- La cifra della cessione di Elmas potrebbe essere reinvestita per intera nell'acquisto diSebbene l'Udinese non sia tanto propensa alle cessioni nel mercato di gennaio, il rapporto connon è dei migliori, tant'è che il tecnico dei friulani commentava un mese e mezzo fa così il possibile addio:su tutte, pronta all'assalto. Intantoe Mazzarri ha chiesto in maniera bella diretta centrocampisti nuovi, freschi e soprattutto che abbiano motivazioni e stimoli.