Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore.



Nicola Lombardo, Head of Communications — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 16, 2019

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo settimane difficili, con risultati deludenti, ammutinamento dei giocatori e caos ritiro, ecco una nuova questione a tener banco in casa partenopea.: "​Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore".