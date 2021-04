Eljif Elmas si è prepotentemente messo in luce con la maglia della sua Macedonia, segnando il decisivo gol vittoria contro la Germania. Calciomercato.com ha parlato in esclusiva con il padre del giocatore, Djevat Elmas, che insieme al procuratore del ragazzo Nikola Gjosevski hanno commentato la storica vittoria e il futuro centrocampista di proprietà del Napoli:



"La vittoria di ieri per la Macedonia è un pezzo di storia, anche perché ha battuto la Germania, che non perdeva da oltre 20 anni nelle qualificazioni ad un Mondiale. Quella attuale è la miglior generazione di calciatori macedoni di sempre. Eljif è il nostro diamante, un giocatore così non c'è stato mai. Alla sua età è uno dei migliori giocatori del mondo, sappiamo che con le sue qualità presto sarà in uno dei migliori club europei".