Elodie attacca la Lega, accusata di ostruzionismo sulla legge Zan contro l'omofobia. La cantante ha dichiarato nelle sue storie su Instagram: "Siete indegni, questa gente omotransfobica non dovrebbe essere in Parlamento".



Nei giorni scorsi la stessa Elodie si era già schierata in difesa dei diritti Lgbtq, commentando negativamente la decisione del Vaticano di vietare la benedizione della coppie omosessuali.